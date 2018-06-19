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Общество

Начался капитальный ремонт фасада псковского ЗАГСа

19 июня 2018 года, 12:07

Подрядчик приступил к капитальному ремонту фасада здания Дворца бракосочетания в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно государственному контракту, работы планируется завершить до 17 сентября этого года. Стоимость — более 1,6 млн рублей.

Рабочие очистят поверхности фасадов и откосов, отобьют слой штукатурки, отремонтируют кирпичную кладку и проведут инъектирование трещин. Также будет переложен кирпичный карниз и отремонтирована штукатурка декоративных элементов фасада.

Помимо фасада здания, работы коснутся и кровли — здесь специалисты установят перильное ограждение, проведут огрунтовку и покраску металлических поверхностей и выполнят другие работы.

Также будут заменены стекла и сэндвич-панели входной двери ЗАГСа.

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