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Общество

Стало известно, сколько цветов высадят в Пскове к Дню города

19 июня 2018 года, 12:05

Специалисты садово-паркового предприятия Пскова приступили к обновлению цветочных клумб в городе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Работники зеленого хозяйства выкопали завершившие своё цветение тюльпаны, а вместо них высаживают так называемые летники. В качестве летних цветов клумбы Пскова украсят тагетес, колеус, агератум, цинерария, бегония, петуния, гацания, сальвия.

Цветочное оформление к Дню города будет представлено в виде 137 тысяч цветов, которые будут высажены в вазоны (120 шт.) и вазонные комплексы (132 шт.), в цветники, на территории воинских захоронений (по ул. Юбилейная, братская могила «65 тысяч» в «Крестах», Памятный знак Шталаг-372). В период празднования «Дня освобождения города Пскова» на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Некрасова будет установлено цветочное панно.

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