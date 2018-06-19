Вода в районе городского пляжа в Пскове соответствует нормам

Вода из реки Великая у городского пляжа соответствует по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Об этом «Псковской правде» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Почва (песок) с пляжа по микробиологическим, паразитологическим показателям соответствует требованиям СанПиН2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

В ведомстве добавили, что вода из озер и рек Островского, Палкинского, Печорского, Пыталовского, Струго-Красненского, Плюсского и Гдовского районов также соответствует нормам.