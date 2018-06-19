Похороны Ларисы Сидорук пройдут 20 июня на кладбище «Орлецы»

Свои искренние соболезнования родным и близким Ларисы Владимировны уже выразили врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и депутаты Псковского областного Собрания .

Похороны главы Пыталовского района Ларисы Сидорук, которая скончалась 18 июня , состоятся 20 июня на псковском кладбище «Орлецы». Об этом «Псковской правде» сообщили в администрации района.

Лариса Владимировна Сидорук родилась 6 августа 1958 года в городе Невель Псковской области. В 1975 году окончила Невельскую среднюю школу.

С 1975 года по 1980 год работала швеёй на Невельском швейном объединении, была секретарем комсомольской организации.

С 1980 года по 1983 год работала в ОК ВЛКСМ инструктором отдела комсомольских организаций.

С 1984 года по 1987 год Псковский горисполком старший экономист.

С 1987 года по 1995 год работала в Управлении сельского хозяйства главным специалистом ОК Пыталовского района.

С 1995 год по настоящее время администрация Пыталовского района, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, заместитель главы администрации по экономике и муниципальной собственности, главой Администрации и главой района.

В 2008 году была награждена грамотой администрации Псковской области за долгосрочный и добросовестный труд в органах местного самоуправления.