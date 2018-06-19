Озвучены результаты открытого кубка Пскова по велоспорту на призы чемпиона Юрия Захарова

Завершилось открытое первенство Пскова по велосипедному спорту, посвященное Дню России, на призы победителя велогонки мира Юрия Захарова. В соревнованиях приняли участие спортсмены и любители велоспорта из Пскова, Великих Лук, Печор, Острова, Порхова, Москвы, Санкт-Петербурга, Кингисеппа. На старт вышел и мастер спорта международного класса Юрий Захаров.
В первый день, 10 июня, по центру Пскова прошла кольцевая гонка на 11, 22, 33 км по маршруту ул. Воровского — ул. Некрасова — ул. Ленина — пл. Ленина — ул. Карла Маркса. На следующий день состоялась групповая гонка на 10, 30, 60 км по маршруту: деревня Шевелево (Палкинский район) — Старый Изборск — деревня Шевелево. В престижных номинациях победу праздновали спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области Максим Горский и Никита Романов, а также москвич Егор Михайлов.
Спортсмены из Пскова, Великих Лук и столиц проехали по центру города.
Фото из сообщества PskovRoadRace «ВКонтакте»
В ближайшие выходные, 23 июня, в рамках 8-го Мальского велофестиваля пройдет открытый чемпионат Псковской области по велоспорту маунтинбайк, кросс-кантри марафон ХСM и шоссейная гонка на 50 км. Соревнования проведут на лесных тропах, бездорожье и дорогах общего пользования.