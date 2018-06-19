Озвучены результаты открытого кубка Пскова по велоспорту на призы чемпиона Юрия Захарова

Завершилось открытое первенство Пскова по велосипедному спорту, посвященное Дню России, на призы победителя велогонки мира Юрия Захарова. В соревнованиях приняли участие спортсмены и любители велоспорта из Пскова, Великих Лук, Печор, Острова, Порхова, Москвы, Санкт-Петербурга, Кингисеппа. На старт вышел и мастер спорта международного класса Юрий Захаров.