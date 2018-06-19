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Общество

Из-за мероприятий, посвящённых Дню выпускников, псковские автобусы изменят схему движения

19 июня 2018 года, 10:26

В связи с проведением мероприятий посвящённых Дню выпускников, 26 июня в Пскове изменится схема движения общественного транспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Вводится временное прекращение движения автотранспорта по ул. Кузнецкой на участке в районе МБУК «Городской культурный центр» - стела «Псков – город воинской славы России» (площадь Победы) в период с 16.00 до 17.00 в связи с этим меняется схема движения автобусных маршрутов:

- автобусы маршрута № 2, 2а с Завеличья следуют через Дамбу, пл. Героев десантников с (остановкой у «Танка»), 128-й Стрелковой дивизии, ул. Вокзальной на Вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

- автобусы маршрута № 6 с Завеличья следуют через пл. Героев десантников с (остановкой у «Танка»), 128-й Стрелковой дивизии, ул. Советской армии без заезда на Вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

- автобусы маршрутов №№ 8, 8А, 19 следуют через пл. Героев десантников с (остановкой у «Танка»), 128-й Стрелковой дивизии, ул. Вокзальной, ул. Я. Фабрициуса с выездом на ул. Гражданскую и далее по маршруту.

- автобус маршрута № 16 следует через пл. Героев десантников с (остановкой у «Танка»), 128-й Стрелковой дивизии, ул. Вокзальной на Вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

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