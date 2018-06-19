Депутаты областного Собрания: В смерть Ларисы Владимировны сложно поверить

Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Ларисы Сидорук. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Ларисы Сидорук. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Лариса Сидорук прожила яркую, насыщенную жизнь, с юных лет была лидером, опыт сделал её настоящим специалистом. Её добросовестный труд в органах местного самоуправления был отмечен наградами – более двадцати лет она посвятила работе в администрации Пыталовского района, возглавляла администрацию муниципалитета, а в сентябре 2017 года земляки избрали её главой.
Скоропостижная смерть Ларисы Владимировна – невосполнимая утрата для всех, кто её знал: для родных, близких, для всех коллег. Добрая память о ней будет жить в наших сердцах!»