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Общество

Депутаты областного Собрания: В смерть Ларисы Владимировны сложно поверить

19 июня 2018 года, 10:15

Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Ларисы Сидорук. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.


Фото предоставлено пресс-службой Псковского областного Собрания депутатов
«В смерть Ларисы Владимировны сложно поверить – она была неравнодушным, энергичным человеком, надёжным товарищем, очаровательной женщиной. Среди руководителей муниципалитетов не задерживаются слабые, безынициативные управленцы – работа на переднем фланге требует самоотдачи и ежедневного прямого контакта с жителями. Лариса Владимировна всегда была готова помочь словом и делом, умела разрядить обстановку шуткой, организовать и повести за собой. Пыталовский район был в умелых хозяйских руках.

Лариса Сидорук прожила яркую, насыщенную жизнь, с юных лет была лидером, опыт сделал её настоящим специалистом. Её добросовестный труд в органах местного самоуправления был отмечен наградами – более двадцати лет она посвятила работе в администрации Пыталовского района, возглавляла администрацию муниципалитета, а в сентябре 2017 года земляки избрали её главой.

Скоропостижная смерть Ларисы Владимировна – невосполнимая утрата для всех, кто её знал: для родных, близких, для всех коллег. Добрая память о ней будет жить в наших сердцах!»

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