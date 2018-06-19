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Спорт

Псковские второклашки победили на всероссийском турнире проекта «Шахматы в школах»

19 июня 2018 года, 10:23

На финальных соревнованиях в Краснодарском крае, выиграв все матчи, команда Псковской области заняла первое место среди 9 лучших команд страны из Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского, Забайкальского, Краснодарского краев и республик Ингушетия, Удмуртия и Чувашия.

В составе псковской команды за победу боролись ученики Псковского педагогического комплекса Никита Виноградов, Владислав Мерзанюков, Андрей Васильев и Малика Миракова под руководством Софьи Зайцевой.

Напомним, проект «Шахматы в школах» реализует Российская шахматная федерация совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. В прошлом году Опочецкая гимназия стала первым в России центром подготовки и повышения квалификации педагогов шахматного всеобуча. Ей также было присвоено имя одного из сильнейших шахматистов мира XIX века и автора первого русского учебника по шахматам, уроженца Опочецкого района А. Д. Петрова.

Также отметим, что в прошлом году команда ППК под руководством Софьи Зайцевой выиграла во всероссийских соревнованиях «Белая ладья». Успех команд учебного заведения объясняется тем, что большинство школьников занимаются шахматами в клубе «Четыре коня» в Ледовом дворце. 

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