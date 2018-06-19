Кей-граб в Великих Луках всё же состоялся

В южной столице Псковской области завершилась встреча воздухоплавателей - 2018. Заслуженные награды получили пилоты, которые наиболее удачно проявили себя в традиционном состязании — кей-грабе, перенесенном с 11 на 15 июня из-за плохой погоды. Хотя безоговорочной победы не завоевал никто, близкие к этой цели — Сергей Латыпов, Иван Меняйло, Олег Снетков и Андрей Кульков — разделили между собой призовой фонд.
Кубок княгини Ольги, который разыгрывается исключительно среди пилотесс, в этом году завоевала Сильвия Грикиенайте из Литвы. На втором месте — москвичка Диана Насонова, на третьем тоже москвичка Мария Опарина.
Завершилась 23-я международная встреча воздухоплавателей 16 июня традиционным свечением шаров над городом.
Фото Андрея Степанова
14-й Кубок города Великие Луки забрал Сергей Латыпов.
Обладателем 11-го Кубка дружбы стал пилот из Московской области Артем Денисенко. Артем также завоевал и победу в 24-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту, став первым четырехкратным чемпионом России. На втором месте закрепился Дмитрий Жохов из Тулы, на третьем — Сергей Латыпов. В десятке лучших: Иван Меняйло, Витас Кердокас, Роман Баута, Илья Вертипрахов, Евгений Чубаров, Дмитрий Кузьминых и Георгий Зименко.