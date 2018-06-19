Кей-граб в Великих Луках всё же состоялся

В южной столице Псковской области завершилась встреча воздухоплавателей - 2018. Заслуженные награды получили пилоты, которые наиболее удачно проявили себя в традиционном состязании — кей-грабе, перенесенном с 11 на 15 июня из-за плохой погоды. Хотя безоговорочной победы не завоевал никто, близкие к этой цели — Сергей Латыпов, Иван Меняйло, Олег Снетков и Андрей Кульков — разделили между собой призовой фонд.