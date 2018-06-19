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Происшествия

Жительницу деревни Блясино наказали за попытку обокрасть свекровь

19 июня 2018 года, 09:59

За совершение покушения на кражу у свекрови в Красногородском районе осудили невестку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Эта 39-летняя женщина 2 апреля 2018 года незаконно проникла в баню свекрови в деревне Блясино и пыталась украсть металлический бак. Но кражу совершить она не смогла, так как была задержана соседом свекрови.

С учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности подсудимого, возмещения причиненного ущерба, признания вины, суд приговорил подсудимую к 60 часам обязательных работ.

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