Жительницу деревни Блясино наказали за попытку обокрасть свекровь

За совершение покушения на кражу у свекрови в Красногородском районе осудили невестку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Эта 39-летняя женщина 2 апреля 2018 года незаконно проникла в баню свекрови в деревне Блясино и пыталась украсть металлический бак. Но кражу совершить она не смогла, так как была задержана соседом свекрови.

С учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности подсудимого, возмещения причиненного ущерба, признания вины, суд приговорил подсудимую к 60 часам обязательных работ.