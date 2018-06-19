Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Как правильно поставить машину на учёт, рассказали псковским автомобилистам

19 июня 2018 года, 09:06

Если вы приобрели автомобиль, мотоцикл или другое транспортное средство, то его нужно поставить на учет в отделении ГИБДД и получить свидетельство о госрегистрации. Электронная госуслуга поможет вам легко решить этот вопрос. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

КАК ПОСТАВИТЬ МАШИНУ НА УЧЁТ:

- Заполняете электронное заявление на портале госуслуг

- Оплачиваете госпошлину

- Приносите оригиналы документов в отделение ГИБДД без очереди

- Вас приглашают в ГИБДД к определенному времени, чтобы забрать готовые документы. Если время неудобное, его можно изменить

Вам потребуется ПТС, акт осмотра транспортного средства, полис ОСАГО и документы, которые подтверждают ваше право на машину — например, договор купли-продажи.

Услуга доступна пользователям портала, которые подтвердили личность в центре регистрации по почте или с помощью электронной подписи.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Начался капитальный ремонт фасада псковского ЗАГСа
Стало известно, сколько цветов высадят в Пскове к Дню города
Вода в районе городского пляжа в Пскове соответствует нормам
Похороны Ларисы Сидорук пройдут 20 июня на кладбище «Орлецы»
Озвучены результаты открытого кубка Пскова по велоспорту на призы чемпиона Юрия Захарова
Из-за мероприятий, посвящённых Дню выпускников, псковские автобусы изменят схему движения
Псковские второклашки победили на всероссийском турнире проекта «Шахматы в школах»
Схема движения автобусов изменится в Пскове 22 июня
Депутаты областного Собрания: В смерть Ларисы Владимировны сложно поверить

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
19 июня 11:41

Отпуск в усадьбе

Палаточный лагерь развернут в дворянской усадьбе Волышово для ее спасения

Общество
18 июня 12:01

Заново родившиеся

Трех собак, залитых гудроном, вернули хозяевам

Общество
15 июня 12:08

Если хозяина нет

«Псковская правда» продолжает рассказывать о собаках, находящихся в ожидании своего человека и дома