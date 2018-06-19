Поиски молодого псковича, который ушёл из больницы и пропал, продолжаются (ФОТО)

Разыскивается Котенев Сергей Юрьевич, 1991 года рождения, уроженец областного центра. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, он проживает в Пскове в доме по улице Лепешинского. 27 мая 2018 года Котенев ушёл с территории Псковской ЦРБ в неизвестном направлении. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ

На вид 27 лет, худощавого телосложения, рост 192 сантиметра, волосы тёмно-русые, короткие, прямые, глаза зелёные.

БЫЛ ОДЕТ

Серые спортивные брюки с эмблемой одной из известных фирм-производителей спортивной одежды, футболка серого цвета с тремя пуговицами на груди, кроссовки. При себе имел серую ветровку с черными вставками по бокам и капюшоном черного цвета, а также ключи от автомобиля и мобильный телефон.

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