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Политика / Власть

Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с кончиной Ларисы Сидорук

18 июня 2018 года, 23:38

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким главе Пыталовского района Ларисы Сидорук в связи с ее смертью. 

"Известие о кончине Ларисы Владимировны стало полной неожиданностью. Ее безвременный уход - тяжелая утрата для всех, кому довелось быть с ней знакомым, - обратился со словами соболезнования ко всем, кто знал Ларису Сидорук глава региона. -  Она была инициативным человеком с активной жизненной позицией, отзывчивой и бесконечно любящей свой район и дело, которым занимается. С теплом и вниманием относилась ко всем, кто ее окружал, к каждому жителю муниципалитета". 

"На протяжении своего трудового пути Лариса Васильевна проявляла себя как настоящий профессионал, бралась за решение самых сложных вопросов, пользовалась заслуженным авторитетом среди коллег. За свою открытость, человечность и искренность она заслужила народную любовь и признание. Трудно поверить, что ее больше нет с нами. Светлая ей память! Cкорблю вместе с вами», - сказал Михаил Ведерников.

Глава Пыталовского района Лариса Сидорук скоропостижно скончалась 18 июня на 60-м году жизни.


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