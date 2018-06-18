В понедельник, 18 июня, на 60-м году жизни скоропостижно скончалась глава Пыталовского района Лариса Сидорук.
В понедельник, 18 июня, на 60-м году жизни скоропостижно скончалась глава Пыталовского района Лариса Сидорук.
Лариса Владимировна Сидорук родилась 6 августа 1958 года в городе Невель Псковской области. В 1975 году окончила Невельскую среднюю школу.
С 1975 года по 1980 год работала швеёй на Невельском швейном объединении, была секретарем комсомольской организации.
С 1980 года по 1983 год работала в ОК ВЛКСМ инструктором отдела комсомольских организаций.
С 1984 года по 1987 год Псковский горисполком старший экономист.
С 1987 года по 1995 год работала в Управлении сельского хозяйства главным специалистом ОК Пыталовского района.
С 1995 год по настоящее время Администрация Пыталовского района, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, заместитель Главы Администрации по экономике и муниципальной собственности, Глава Администрации.
В 2008 году была награждена Грамотой Администрации Псковской области за долгосрочный и добросовестный труд в органах местного самоуправления.