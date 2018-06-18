Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Скончалась глава Пыталовского района Лариса Сидорук

18 июня 2018 года, 23:35

В понедельник, 18 июня, на 60-м году жизни скоропостижно скончалась глава Пыталовского района Лариса Сидорук.

Лариса Сидорук была переизбрана главой района в прошлом году и пользовалась высоким доверием у земляков

Лариса Владимировна Сидорук родилась 6 августа 1958 года в городе Невель Псковской области. В 1975 году окончила Невельскую среднюю школу.

С 1975 года по 1980 год работала швеёй на Невельском швейном объединении, была секретарем комсомольской организации.

С 1980 года по 1983 год работала в ОК ВЛКСМ инструктором отдела комсомольских организаций.

С 1984 года по 1987 год Псковский горисполком старший экономист.

С 1987 года по 1995 год работала в Управлении сельского хозяйства главным специалистом ОК Пыталовского района.

С 1995 год по настоящее время Администрация Пыталовского района, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, заместитель Главы Администрации по экономике и муниципальной собственности, Глава Администрации.

В 2008 году была награждена Грамотой Администрации Псковской области за долгосрочный и добросовестный труд в органах местного самоуправления.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с кончиной Ларисы Сидорук
Ещё один участок дороги отремонтируют в Струго-Красненском районе
25 любительских театров и фольклорных коллективов выступят на фестивале «Затея сельской остроты»
Высокая пожарная опасность прогнозируется в Бежаницком районе
22 июня по улице Кузнецкой в Пскове невозможно будет проехать
На бесплатное флюорографическое обследование приглашают жителей Пскова
Правительство готово оказать помощь в укреплении берега вблизи Мирожского монастыря
Конкурс «Псковские сказки, сказочники и рассказчики» пройдёт в Пушкиногорском районе 19 июня
В день памяти и скорби в Пскове пройдут торжественно-траурные мероприятия

Комментарии

Авторизация
No comments

Политика / Выборы
13 июня 09:51

Лучший вариант

Соратники по партии решили избавить Михаила Ведерникова от приставки «врио»

Политика / Выборы
6 июня 10:45

Как на президентских

В единый день голосования, 9 сентября, в Псковской области пройдут 24 избирательных кампании разного уровня

Политика / Выборы
6 июня 09:26

Выборы близко

Михаила Ведерникова выдвинули кандидатом на пост губернатора Псковской области