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Общество

Ещё один участок дороги отремонтируют в Струго-Красненском районе

18 июня 2018 года, 17:10

Государственное предприятие «Псковавтодор» приступило к восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Цапелька — Новоселье — Струги Красные — Плюсса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Общая протяженность ремонтируемого участка — почти 2 км. Дорожники уложат выравнивающий и верхний слои асфальта, укрепят обочины и сделают заездные карманы.

Напомним, в прошлом году на этой дороге также был отремонтирован участок длиной более 2 км.

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