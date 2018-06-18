Ещё один участок дороги отремонтируют в Струго-Красненском районе

Государственное предприятие «Псковавтодор» приступило к восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Цапелька — Новоселье — Струги Красные — Плюсса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Общая протяженность ремонтируемого участка — почти 2 км. Дорожники уложат выравнивающий и верхний слои асфальта, укрепят обочины и сделают заездные карманы.

Напомним, в прошлом году на этой дороге также был отремонтирован участок длиной более 2 км.