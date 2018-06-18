Высокая пожарная опасность прогнозируется в Бежаницком районе

С 19 июня в Бежаницком районе ожидается высокая пожарная опасность, 4 класс по региональной шкале. С 20 июня в Псковском районе ожидается высокая пожарная опасность, 4 класс по региональной шкале. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Спасатели напоминают, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт наложение административного штрафа или уголовную ответственность.

Обнаружив очаг пожара, граждане обязаны немедленно принять меры к его тушению, а при невозможности потушить пожар своими силами - сообщить о нём в ближайшее подразделение пожарной охраны, лесничество, полицию или местную администрацию.