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Общество

Высокая пожарная опасность прогнозируется в Бежаницком районе

18 июня 2018 года, 16:27

С 19 июня в Бежаницком районе ожидается высокая пожарная опасность, 4 класс по региональной шкале. С 20 июня в Псковском районе ожидается высокая пожарная опасность, 4 класс по региональной шкале. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Спасатели напоминают, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт наложение административного штрафа или уголовную ответственность.

Обнаружив очаг пожара, граждане обязаны немедленно принять меры к его тушению, а при невозможности потушить пожар своими силами - сообщить о нём в ближайшее подразделение пожарной охраны, лесничество, полицию или местную администрацию. 

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