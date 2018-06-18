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Общество

22 июня по улице Кузнецкой в Пскове невозможно будет проехать

18 июня 2018 года, 16:25

В связи с проведением в День памяти и скорби торжественно-траурного церемониала возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Пскове будет введено временное прекращение движения автотранспорта по улице Кузнецкой (на участке от площади Победы до ул. Калинина) 22 июня с 09-30 до 11-00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В качестве объезда определены улицы Калинина и 128 - й Стрелковой дивизии.

Движение автобусов №№ 2, 5, 6, 8, 16 в указанный период будет осуществляться по измененной схеме с движением по улицам 128-й Стрелковой дивизии и Вокзальной.

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