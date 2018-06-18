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Общество

На бесплатное флюорографическое обследование приглашают жителей Пскова

18 июня 2018 года, 16:23

Псковичи в возрасте от 18 лет и старше могут пройти бесплатно флюорографию легких в ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» по следующим адресам:

- подразделение поликлиника № 1 (г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19) с 08.30 до 17.30 1 этаж кабинет № 16;

- подразделение поликлиника № 2 (г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23) с 08.00 до 17.30 1 этаж вход с торца здания;

- подразделение поликлиника № 3 (г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8) с 10.00 до 13.00 1 этаж кабинет № 14.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, при себе иметь паспорт и полис. Дополнительная информация по телефонам: отделение профилактики: 53-62-14, приемная главного врача: 53-49-42.

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