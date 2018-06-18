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Общество

Правительство готово оказать помощь в укреплении берега вблизи Мирожского монастыря

18 июня 2018 года, 16:03

Председатель правительства РФ Дмитрий Козак поручил оказать помощь в решение вопроса берегоукрепления вблизи монастырского комплекса Спасо-Преображенского Мирожского монастыря. Об этом в ходе совещания по вопросу сохранения Мирожского и Снетогорского монастырей рассказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

- Тема важная, кричащая - речь о сохранении двух монастырей - Мирожского и Снетогорского, - отметил он.- Последнее время поступает много обращений от жителей города, историков, духовенства, градозащитников и администрация Псковской области тоже обеспокоена положением дел. Спасти эти объекты можно только совместными усилиями.

На территории Мирожского монастыря разрушается береговая линия.

- Необходима либо водонепроницаемая набережная, либо сооружение, понижающее уровень грунтовых воды, - пояснил Михаил Ведерников.

В Снетогорском монастыре примерно такая же ситуация. Работы по берегоукреплению на этом объекте на сегодня выполнены примерно на 30%. Специалисты бьют тревогу и утверждают, что стена может обрушиться в любой момент. 

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