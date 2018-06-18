25 любительских театров и фольклорных коллективов выступят на фестивале «Затея сельской остроты»

XIV фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты» пройдет с 20 по 22 июня на территории музейного комплекса «Пушкинская деревня» музея-заповедника «Михайловское». Фестиваль призван показать самобытность, красоту русского языка, содействовать сохранению нашего богатого культурного наследия. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В этом году свои работы представят более 25 любительских театров и фольклорных коллективов из 16 районов Псковской области и города Пскова. Участниками фестиваля также станут творческие коллективы Дома культуры национальных обществ из Резекне (Латвия).

В трехдневную афишу фестиваля включены 27 названий. Это спектакли, представления, фольклорные программы и выступления самодеятельных артистов. Традиционный фестиваль познакомит зрителей с литературным наследием А.С. Пушкина, русских классиков, работами современных драматургов и писателей, а также с сельскими традициями и обрядами.