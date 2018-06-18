Конкурс «Псковские сказки, сказочники и рассказчики» пройдёт в Пушкиногорском районе 19 июня

Во вторник, 19 июня, в музейном комплексе «Пушкинская деревня» музея-заповедника «Михайловское» пройдет традиционный областной конкурс сказителей «Псковские сказки, сказочники и рассказчики». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации. Начало мероприятия в 11.00.

В этом году в мероприятии примут участие более 30 сказителей в возрасте от 6 до 72 лет из 10 районов Псковской области и города Пскова. В репертуаре большинства исполнителей произведения, созданные на основе местного этнокультурного материала, собранного за время многолетних фольклорных экспедиций. На конкурсе прозвучат сказки, записанные в Усвятском, Невельском, Палкинском, Бежаницком, Пустошкинском, Пушкиногорском районах, русские народные и современные авторские сказки.

В состав жюри конкурса войдут преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, специалисты Областного центра народного творчества и Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина.