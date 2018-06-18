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Общество

В день памяти и скорби в Пскове пройдут торжественно-траурные мероприятия

18 июня 2018 года, 15:33

В Пскове, 22 июня, в день памяти и скорби возложат цветы к Могиле неизвестного солдата и мемориальному комплексу в сквере у Дома офицеров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В 10.00 на площади Победы начнется торжественно-траурный церемониал возложения Гирлянды воинской славы к Могиле Неизвестного солдата, посвященный 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В 18.00 у мемориального комплекса в сквере у МБУК «Дом офицеров» также пройдет торжественно-траурный церемониал возложения гирлянды в память о дне начала Великой Отечественной войны и историко-патриотическая акция «Зажжем свечу».

В этот же день на базе МБУК «Центральная библиотечная система» состоится кинопросмотр-беседа о добре и милосердии «Вдохновляющие на добро».

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