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Общество

Псковичи почтили память защитников Брестской крепости

18 июня 2018 года, 13:57

Делегация Псковской области, принимающая участие в заседании Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, посетила Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Депутаты Государственной Думы РФ Александр Козловский и Александр Васильев, депутат областного Собрания Лидия Драгунова и председатель Молодёжного парламента Денис Матвеев вместе с коллегами из Союзного государства возложили цветы к Вечному огню и почтили память защитников Брестской крепости. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, 18 июня в Бресте проходит 54-й сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. В её работе участвует делегация Госдумы во главе со спикером палаты, председателем Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеславом Володиным.

Российские и белорусские парламентарии обсудят вопросы дальнейшего сближения законодательства в сфере обеспечения равных прав граждан и хозяйствующих субъектов. Кроме того, в рамках сессии проходит первое заседание Молодежной палаты при Парламентском Собрании.

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