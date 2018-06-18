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Общество

Псковские выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам письменно

18 июня 2018 года, 11:03

Экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам проходят в основной период проведения ЕГЭ 18 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Заявления на участие в ЕГЭ по биологии подали более 140 тысяч человек, в том числе 138 тысяч выпускников текущего года. Для проведения ЕГЭ по этому предмету будет задействовано 2864 пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов.

Заявление на участие в письменном экзамене по иностранному языку подали более 86 тысяч человек, из них около 83,5 тысячи намерены сдать английский. Для проведения ЕГЭ по английскому языку будет задействовано 2357 ППЭ. Экзамен по немецкому языку планируют сдавать 1758 участников, по французскому – 948, по испанскому – 153.

Экзаменационная работа по иностранным языкам состоит из четырёх разделов, включающих в себя 40 заданий. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Устную часть экзамена по иностранным языкам участники основного ЕГЭ-2018 сдавали 9 и 13 июня.

Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение и использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

Свои результаты участники экзамена по биологии узнают не позднее 4 июля, участники ЕГЭ по иностранному языку – не позднее 5 июля.

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