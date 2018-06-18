Учебный хор колледжа успешно выступил на окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля

Учебный хор Псковского областного колледжа искусств им Н. А. Римского-Корсакова стал обладателем диплома II степени окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля среди народных хоров и фольклорных коллективов Северо-Западного федерального округа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Организаторами фестиваля-конкурса являются Министерство культуры Российской Федерации и Всероссийское хоровое общество.

Как рассказала руководитель хора, преподаватель колледжа Вера Кагазежева, конкурсные прослушивания проходили 10 июня в концертном зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

В составе сводного студенческого хора выступили: ансамбль народной песни «Очелье», студенты специальности «Хоровое дирижирование» (руководители Инна Суровицкая, Марина Чебан), а также студенты специализации «Инструментальное творчество».

Кроме конкурсного выступления, хор принял участие в гала-концерте фестиваля, где исполнил русскую народную песню «Ой, кудряш мой, кудряш» в обработке М. Фирсова.