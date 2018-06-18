Сотрудники УМВД России по Псковской области проведут акцию «Завтра была война»

Псковская полиция примет участие в общероссийской социальной акции «Завтра была война», проводимой Министерством внутренних дел Российской Федерации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В Пскове 21 июня в 22 часа стражи порядка, ветераны и члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области соберутся на площади Победы у мемориала на могиле Неизвестного солда¬та, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участники акции зажгут свечи, символизирующие дни и ночи боев, поражений и побед. К могиле Неизвестного солдата погибшего смертью храбрых в июле 1941 года на правом берегу реки Великой у деревни Писковичи, полицейские возложат цветы. Завершится акция минутой молчания.