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Общество

Сотрудники УМВД России по Псковской области проведут акцию «Завтра была война»

18 июня 2018 года, 11:09

Псковская полиция примет участие в общероссийской социальной акции «Завтра была война», проводимой Министерством внутренних дел Российской Федерации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В Пскове 21 июня в 22 часа стражи порядка, ветераны и члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области соберутся на площади Победы у мемориала на могиле Неизвестного солда¬та, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участники акции зажгут свечи, символизирующие дни и ночи боев, поражений и побед. К могиле Неизвестного солдата погибшего смертью храбрых в июле 1941 года на правом берегу реки Великой у деревни Писковичи, полицейские возложат цветы. Завершится акция минутой молчания.

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