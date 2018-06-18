Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«Ганзейский пир» в Пскове посетило более 4 тысяч горожан

18 июня 2018 года, 10:14

В Пскове, в минувшие выходные, в Финском парке, у Троицкого моста прошел уличный фестиваль «Ганзейский пир». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Для псковичей и гостей города было организовано кулинарное пиршество - от псковской рыбницы до чечевичной похлебки, приготовленной по старинным средневековым рецептам, от угольного хлеба до мяса страусов. Для всех гостей праздника была сварена уха.

Впервые на фестивале «Ганзейский пир» был открыт ганзейский рынок, на котором были представлены фермерские продукты.

Кроме того, в рамках фестиваля работал ремесленный двор, проводились мастер-классы по вязанию спицами, плетению поясов и ткачеству. Для тех, кто хотел научиться писать на бересте, была открыта средневековая школа.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Конкурс «Псковские сказки, сказочники и рассказчики» пройдёт в Пушкиногорском районе 19 июня
В день памяти и скорби в Пскове пройдут торжественно-траурные мероприятия
Росгвардия Псковской области приглашает граждан на службу
Псковичи почтили память защитников Брестской крепости
Учебный хор колледжа успешно выступил на окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля
Без вести пропавшую Ольгу Богданову разыскивают в Псковской области (ФОТО)
Сотрудники УМВД России по Псковской области проведут акцию «Завтра была война»
Псковские выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам письменно
Печорский изолятор временного содержания приглашает на работу

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
18 июня 12:01

Заново родившиеся

Трех собак, залитых гудроном, вернули хозяевам

Общество
15 июня 12:08

Если хозяина нет

«Псковская правда» продолжает рассказывать о собаках, находящихся в ожидании своего человека и дома

Общество
15 июня 09:46

Всё равно пешком до грядок

Комитет по транспорту отреагировал на крик души невельских дачников