«Ганзейский пир» в Пскове посетило более 4 тысяч горожан

В Пскове, в минувшие выходные, в Финском парке, у Троицкого моста прошел уличный фестиваль «Ганзейский пир». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Для псковичей и гостей города было организовано кулинарное пиршество - от псковской рыбницы до чечевичной похлебки, приготовленной по старинным средневековым рецептам, от угольного хлеба до мяса страусов. Для всех гостей праздника была сварена уха.

Впервые на фестивале «Ганзейский пир» был открыт ганзейский рынок, на котором были представлены фермерские продукты.

Кроме того, в рамках фестиваля работал ремесленный двор, проводились мастер-классы по вязанию спицами, плетению поясов и ткачеству. Для тех, кто хотел научиться писать на бересте, была открыта средневековая школа.