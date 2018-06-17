Более 450 спортсменов стали участниками соревнований на кубок губернатора

В Псковской области завершился второй этап соревнований по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT: Кубок Губернатора — 2018», сообщает пресс-служба администрации области. Забег состоялся в воскресенье, 17 июня, в деревне Череха Псковского района.

В нем приняли участие более 450 любителей и профессионалов из разных уголков Псковской области, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Ульяновской, Рязанской, Омской, Кировской, Челябинской, Ленинградской, Мурманской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Бурятия.

В дистанции на 3 км лучшим оказался Владимир Коновалов (Себеж). В забеге на 5 км победил Георгий Копаев (Псков). Десять километров первым преодолел Иван Плюснин (Новороссийск). Среди детей в возрасте от 7 до 10 лет победителем на дистанции в 1 км стал Прохор Соловьев (Псков).

В женских соревнованиях 1 км первой пробежала Анастасия Галкина (дер. Слопыгино Псковской области), 3 км — Александра Голубкова (Псков), 5 км — Ольга Пикалева (Псков), 10 км — Екатерина Костина (Псков).

Напомним, соревнования по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT — 2018» проходят в пять этапов: 20 мая, 17 июня, 15 июля, 19 августа и 15 сентября. Забеги проводятся в рамках проекта врио Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Команда 2018