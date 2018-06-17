Ночью в Пскове играли в шахматы во Власьевской башне

В Пскове стартовали первые турниры юбилейного XV Международного шахматного фестиваля «Псков-2018». Первым турниром фестиваля по традиции стал «Ночной блиц-марафон», в этом уникальном турнире для выравнивания силы игроков более сильный шахматист даёт фору по времени более слабому. Поэтому любители шахматного искусства могут почти на равных побороться за победу с профессиональными шахматистами.

В этом соревновании, которое проходило во Власьевской башне Псковского Кремля и продлилось с 21:00 до 5:00, за призовые места сразились 20 самых выносливых шахматистов.

Победителем и серебряным призером этого первого шахматного турнира Международного шахматного фестиваля «Псков-2018», как и в 2017 году, стали кандидат в мастера спорта России, мастер ФИДЕ Валентин Власов из Великих Лук и Павел Блинков из Кингисеппа Ленинградской области. Третьим финишировал Илья Соколов из Санкт-Петербурга. Вечером в воскресенье станут известны победители и призеры турниров по быстрым шахматам и блицу основные турниры и торжественное открытие юбилейного XV Международного шахматного фестиваля «Псков-2018» состоятся 18 июня в 15:30 в актовом зале Кооперативного техникума в Пскове на улице Калинина, 13. В торжественном открытии фестиваля планируется участие руководителей Псковской области и Пскова, а также президента региональной Федерации, члена наблюдательного совета Федерации шахмат России Дмитрия Шахова и представителей спонсоров. По предварительным данным в турнирах XV Международного шахматного фестиваля «Псков-2018» планируется участие более 200 шахматистов, представляющих федерации шахмат России, Эстонии, Латвии, Литвы и Украины. Для гостей и шахматистов Псковской области организаторы Фестиваля запланировали проведение 6 турниров.