Полицейские напомнили, как защититься от интернет-мошенников

В связи с быстрым развитием цифровых технологий в платежных системах граждане не должны забывать и о возможных рисках, связанных с мошенническими проявлениями в этой сфере, напоминает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Подобного рода мошенничества отличаются прежде всего тем, что носят дистанционный характер. При этом потерпевшими могут стать люди любого возраста и социального статуса. И чтобы избежать серьезных проблем следует соблюдать определенные меры предосторожности:

будьте бдительны! Не выполняйте требования незнакомых лиц о переводе им денежных средств за, якобы, решение проблем, возникших у ваших родственников;

не звоните на незнакомые номера телефонов, с которых вам пришло смс-сообщение с просьбой об оказании помощи знакомым. Обращайте внимание на код региона телефонного номера;

если вам поступило сообщение о выигрыше какого-либо приза в лотерею с требованием перевести деньги для его получения – знайте, что это действуют мошенники;

никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты;

будьте внимательны при совершении операций по купле-продаже в Интернете. Настаивайте на использовании наложенного платежа – в таком случае вы отдаете товар только после того, как получите деньги. Указывайте контактный номер телефона, не привязанный к банковской карте. Не передавайте потенциальным покупателям информацию о карте (номер, данные владельца, защитный код);

не переходите по незнакомым ссылкам на интернет-ресурсы. Это может привести к загрузке вирусных программ на ваше мобильное устройство и последующему несанкционированному снятию денег с вашей банковской карты