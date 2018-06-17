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Происшествия

В Великих Луках ищут пожилого мужчину

17 июня 2018 года, 10:05


В Великих Луках уголовным розыском устанавливается местонахождение пожилого мужчины, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области. По имеющимся данным, 8 сентября 2017 года Мелентьев Борис Николаевич,1955 года рождения, уроженец деревни Паникша Порховского района, ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса в городе на Ловати. И до настоящего времени местонахождение пенсионера не установлено.

Граждан, располагающих информацией о месте пребывания Мелентьева Бориса Николаевича, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 89062231128 или 02.



Фото УМВД России по Псковской области
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