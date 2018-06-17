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Общество

Михаил Ведерников поздравил медиков с профессиональным праздником

17 июня 2018 года, 09:50

Уважаемые ветераны и работники здравоохранения Псковской области!

Поздравляю вас с Днем медицинского работника!

Здравоохранение — одно из важнейших направлений деятельности в Псковской области. Люди нашего региона — наша самая большая ценность, и вашими усилиями, несмотря ни на какие сложности, ежедневно спасаются сотни жизней.

В медицинской сфере области задействовано всего около 14 тысяч человек, включая 2 тысячи врачей, 6 тысяч средних медицинских работников, порядка 700 фармацевтов и провизоров и сотни других важнейших специалистов.

Можно с уверенностью сказать, что каждый работник здравоохранения региона сегодня буквально является незаменимым.

И вашими усилиями решаются такие задачи, как повышение продолжительности жизни, снижение смертности и помощь людям в тяжелой ситуации. И по всем этим направлениями были обеспечены хорошие результаты, что заслуживает особенной благодарности.

Спасибо вам за вашу благородную и ответственную работу, за спасение людей, за поездки по самым труднодоступным территориям, за понимание и уважение, за выбор пойти по сложному пути, который не каждому по плечу.

Желаю вам крепкого здоровья и счастья, силы и выдержки, успехов во всех ваших начинаниях! С праздником!

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников

Pskov.ru


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