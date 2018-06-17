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Спорт

В Великих Луках завершилась международная встреча воздухоплавателей

17 июня 2018 года, 09:18

В Великих Луках наградили победителей 23 международной встречи воздухоплавателей. Соревнования проходили с 10 по 16 июля. В них участвовали более 40 пилотов из России и зарубежья. 

Наиболее удачно проявили себя в традиционном «кей-грабе»Сергей Латыпов, Иван Меняйло, Олег Снетков и Андрей Кульков. 

Традиционно  Кубок княгини Ольги разыграли  среди пилотесс, и в этом году ее обладательницей стала Сильвия Грикиенайте из Литвы. На втором месте — москвичка Диана Насонова, на третьем – москвичка Мария Опарина. Вручила награду исполняющий обязанности заместителя главы администрации Великих Лук, председатель городского организационного комитета Татьяна Лозницкая.

14-й Кубок Великих Лук забрал Сергей Латыпов. 

Обладателем 11-го Кубка Дружбы стал пилот из Московской области Артем Денисенко. 

Также Артем Денисенко стал победителем 24-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту. На втором месте закрепился Дмитрий Жохов из Тулы, на третьем – Сергей Латыпов. В десятку лучших также вошли – Иван Меняйло, Витас Кердокас, Роман Баута, Илья Вертипрахов, Евгений Чубаров, Дмитрий Кузьминых и Георгий Зименко.

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