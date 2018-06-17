Сегодня отмечают День медицинского работника

"День медицинского работника» или «День медика» - праздник, который отмечается в третье воскресенье июня. Сделано это было специально для того, чтобы каждый год праздник выпадал на выходной день. Работники такой профессии, которая направлена на спасение здоровья и жизни людей, бесспорно, этого достойны и заслуживают такого праздника, который является одним из самых главных в праздничном календаре. В 2018 году праздник выпадает на 17 июня.

«День медицинского работника» имеет достаточно давнюю историю. Был установлен ещё в 1980 году, и с тех пор празднуется по всей России. Кроме того, так же отмечается в Белоруссии, Казахстане, на Украине. Относится ко всем медицинским работникам и является их профессиональным праздником.