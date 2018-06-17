Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Сегодня отмечают День медицинского работника

17 июня 2018 года, 08:57

"День медицинского работника» или «День медика» - праздник, который отмечается в третье воскресенье июня. Сделано это было специально для того, чтобы каждый год праздник выпадал на выходной день. Работники такой профессии, которая направлена на спасение здоровья и жизни людей, бесспорно, этого достойны и заслуживают такого праздника, который является одним из самых главных в праздничном календаре. В 2018 году праздник выпадает на 17 июня.

«День медицинского работника» имеет достаточно давнюю историю. Был установлен ещё в 1980 году, и с тех пор празднуется по всей России. Кроме того, так же отмечается в Белоруссии, Казахстане, на Украине. Относится ко всем медицинским работникам и является их профессиональным праздником.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ночью в Пскове играли в шахматы во Власьевской башне
Полицейские напомнили, как защититься от интернет-мошенников
В Великих Луках ищут пожилого мужчину
Михаил Ведерников поздравил медиков с профессиональным праздником
В Великих Луках завершилась международная встреча воздухоплавателей
Сегодня в Пскове пройдет второй этап соревнований по бегу на кубок губернатора
В Псково-Печерском монастыре открывается филиал Сретенской духовной семинарии
Образ настоящего полицейского представили псковичам
Ушедшего из больницы псковича продолжает искать полиция

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
15 июня 12:08

Если хозяина нет

«Псковская правда» продолжает рассказывать о собаках, находящихся в ожидании своего человека и дома

Общество
15 июня 09:46

Всё равно пешком до грядок

Комитет по транспорту отреагировал на крик души невельских дачников

Общество
14 июня 10:39

Мы рядом

Воспитать отзывчивую молодежь намерены в Печорском районе