Сегодня в Пскове пройдет второй этап соревнований по бегу на кубок губернатора

Сегодня, 17 июня, в Пскове пройдет второй этап соревнований по бегу по пересеченной местности на кубок губернатора PRO-SPORT 2018. Участники соревнований стартуют из Черехи.
Адрес для навигатора: Псков, ул.Санаторная, д.3, санаторий «Черёха», координаты GPS: 57.751210, 28.365824
Спортсменов встретят волонтеры.
Предварительная ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
с 9:00 до 10:30 — ВЫДАЧА НОМЕРОВ И ЧИПОВ для ПРИЕЗЖИХ участников!
11:00 — торжественное открытие соревнований
11:20 — старт на 1 км
11:40 — старт на 5 и 10 км
11:50 — старт на 3 км
12:30 — награждение победителей и призеров.
Для участия в соревнованиях нужна медицинская справка.