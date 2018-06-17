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Спорт

Сегодня в Пскове пройдет второй этап соревнований по бегу на кубок губернатора

17 июня 2018 года, 08:51

Сегодня, 17 июня, в Пскове пройдет второй этап соревнований по бегу по пересеченной местности на кубок губернатора PRO-SPORT 2018. Участники соревнований стартуют из Черехи. 

Адрес для навигатора: Псков, ул.Санаторная, д.3, санаторий «Черёха», координаты GPS: 57.751210, 28.365824

Спортсменов встретят волонтеры.

Предварительная ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

с 9:00 до 10:30 — ВЫДАЧА НОМЕРОВ И ЧИПОВ для ПРИЕЗЖИХ участников!

11:00 — торжественное открытие соревнований

11:20 — старт на 1 км

11:40 — старт на 5 и 10 км

11:50 — старт на 3 км

12:30 — награждение победителей и призеров.

Для участия в соревнованиях нужна медицинская справка.


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