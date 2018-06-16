В Псково-Печерском монастыре открывается филиал Сретенской духовной семинарии

Псковская митрополия и московская Сретенская духовная семинария по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла открывают при Псково-Печерском монастыре филиал Сретенской духовной семинарии. Это учебное заведение будет готовить священнослужителей Русской православной церкви с возможностью получения высшего образования по программе бакалавриата со стационарным проживанием.

Во время учебы особое внимание будет уделяться изучению предметов, в первую очередь необходимых для будущих священников: Священного Писания, наследия святых отцов православной церкви, литургики, догматического богословия, практических дисциплин пастырского богословия и душепопечения, изучения опыта выдающихся пастырей XIX-XX вв.

Сайт Православие.ru сообщает, что новое учебное заведение станет наследником Печерской семинарии и известной Псковской семинарии, основанной в 1723 году, которую закончил святитель Тихон, патриарх Московский. Семинаристы будут жить и учиться в двух километрах от Псково-Печерского монастыря, неподалёку от леса, в удобном, уютном корпусе. Лекции будут читать преподаватели Сретенской духовной семинарии, духовенство Псково-Печерского монастыря и Псковской митрополии.

Образовательная деятельность духовного учебного заведения при Псково-Печерском монастыре будет вестись в рамках работы заочного сектора Сретенской духовной семинарии, преподаватели которой вместе с преподавателями Псковской митрополии будут принимать у студентов экзамены. Духовными наставниками семинаристов станут духовники Псково-Печерского монастыря.

Студенты Псково-Печерской духовной школы будут принимать участие в монастырской жизни, проводить экскурсии по древнему монастырю, преподавать в воскресной школе, помогать за богослужением в обители. Все это станет неоценимой помощью для становления их духовной жизни и будущего пастырского служения.

Обучение и проживание бесплатное. Стипендия выплачивается.