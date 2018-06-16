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Общество / Образование

В Псково-Печерском монастыре открывается филиал Сретенской духовной семинарии

16 июня 2018 года, 16:35

Псковская митрополия и московская Сретенская духовная семинария по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла открывают при Псково-Печерском монастыре филиал Сретенской духовной семинарии. Это учебное заведение будет готовить священнослужителей Русской православной церкви с возможностью получения высшего образования по программе бакалавриата со стационарным проживанием.

Во время учебы особое внимание будет уделяться изучению предметов, в первую очередь необходимых для будущих священников: Священного Писания, наследия святых отцов православной церкви, литургики, догматического богословия, практических дисциплин пастырского богословия и душепопечения, изучения опыта выдающихся пастырей XIX-XX вв.

Сайт Православие.ru сообщает, что новое учебное заведение станет наследником Печерской семинарии и известной Псковской семинарии, основанной в 1723 году, которую закончил святитель Тихон, патриарх Московский. Семинаристы будут жить и учиться в двух километрах от Псково-Печерского монастыря, неподалёку от леса, в удобном, уютном корпусе. Лекции будут читать преподаватели Сретенской духовной семинарии, духовенство Псково-Печерского монастыря и Псковской митрополии.

Образовательная деятельность духовного учебного заведения при Псково-Печерском монастыре будет вестись в рамках работы заочного сектора Сретенской духовной семинарии, преподаватели которой вместе с преподавателями Псковской митрополии будут принимать у студентов экзамены. Духовными наставниками семинаристов станут духовники Псково-Печерского монастыря.

Студенты Псково-Печерской духовной школы будут принимать участие в монастырской жизни, проводить экскурсии по древнему монастырю, преподавать в воскресной школе, помогать за богослужением в обители. Все это станет неоценимой помощью для становления их духовной жизни и будущего пастырского служения.

Обучение и проживание бесплатное. Стипендия выплачивается.

КУДА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ

Прием документов проводится в библиотеке Сретенской духовной семинарии с 17 июня по 15 июля 2018 года с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов (Москва, ул. Б. Лубянка, д. 19, стр. 3, 2 этаж). Проезд до станций метро «Сретенский бульвар», «Тургеневская», «Чистые пруды». Семинария располагается на территории московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря.

Заезд абитуриентов намечен на 15 июля 2018 года.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ

В соответствии с правилами приема на бакалавриат духовных образовательных учреждений, поступающий предоставляет следующие документы:

рекомендация правящего архиерея (или приходского священника, заверенная правящим архиереем);

оригиналы документов об образовании;

анкета поступающего в семинарию (заполняется в приёмной комиссии семинарии)

автобиография;

свидетельство о крещении;

справка о составе семьи;

цветные фотографии (формата 3х4 см – 2 шт., 6х8 см – 2 шт. на матовой бумаге). При наличии сана – в соответствующей сану одежде;

страховой полис обязательного медицинского страхования, выданный по месту постоянного проживания (для граждан Российской Федерации), или международный страховой полис (для иностранных граждан);

медицинская справка по форме 086/у.

Срок проведения вступительных испытаний: 16–17 июля.

ЭКЗАМЕНЫ

Программы вступительных испытаний в 2018/2019 учебном году (бакалавриат):

Сочинение на церковно-историческую тему;

Русский язык (тестирование);

История (тестирование);

Профессиональное испытание (собеседование), включающее следующие разделы: «Священная история Ветхого и Нового Заветов», «Основы православного вероучения», «Основы богослужебного устава», «Общая церковная история», «Православная гимнография».

Напомним, в мае нынешнего года по решению Синода Русской православной церкви правящим архиереем Псковском митрополии назначен митрополит Тихон (Шевкунов). До назначения в Псков он являлся настоятелем Сретенского ставропигиального мужского монастыря.

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