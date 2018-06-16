Военных из Китая, Венесуэлы и Ирана смогут увидеть зрители Армейских игр в Пскове

Международный конкурс военно-профессионального мастерства «Десантный взвод» пройдет на территории региона с 20 июля по 10 августа. Помимо сборной команды России на участие в нем также заявились военнослужащие из Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Об этом 15 июня рассказал командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Игорь Каплий на заседании оргкомитета.

Открывая заседание, врио заместителя губернатора Псковской области Николай Цветков отметил, что конкурс пройдет в рамках Четвертых Армейских международных игр «АрМИ-2018» под руководством министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу. «Игры носят международный статус, а это — честь для Псковской области», — обратился он к участникам заседания.

Основные площадки проведения конкурса — полигоны «Завеличье» и «Струги Красные», а также площадка приземления в деревне Кислово.

В рамках конкурса военнослужащие покажут свое профессиональное мастерство в десантировании, индивидуальной гонке на боевых машинах, стрельбе с места из различных положений, ориентировании, преодолении полосы препятствий со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов и других направлениях.

В программу мероприятия также вошли показ техники, стоящей на вооружении ВДВ, показательные выступления и военизированная эстафета военно-патриотических клубов ДОСААФ России с участием шести команд юношей и девушек в возрасте от 13 до 17 лет.

Жители Псковской области также смогут увидеть большинство мероприятий программы международного конкурса.