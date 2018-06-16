Вслед за личинками щуки в пустошкинские озера выпустили 30 тысяч особей пеляди

Тридцать тысяч молодых особей пеляди выпустили в водоемы Пустошкинского района в пятницу, 15 июня, сообщили в Государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Эта ценная промысловая рыба будет расти в озерах Белое, Кривое и Островитое. Ее мальки были получены и выращены на Центральной производственной станции по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб в рамках обязательств по пользованию рыбоводными участками. Особи прошли необходимые ветеринарные проверки.

Подобные акции проходят в Псковской области регулярно. Их целью является развитие отрасли аквакультуры в регионе и обеспечение рыбопосадочным материалом местных рыбоводных хозяйств. В мае в пустошкинские озера были также выпущены выращенные на станции 900 тыс личинок щуки.

Отметим, пелядь из семейства лососевых называют также сырок. Длина тела отдельных особей достигает до 55 см, весят они до пяти килограммов. Эта рыба обитает в основном в бассейнах рек Северного Ледовитого океана от Мезени до озера Илирней на востоке, также в бассейне реки Амура. Питается ракообразными. Имеет промысловое значение, разводится также искусственно.