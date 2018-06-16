Автобус, скутер и легковые автомобили попали в четыре ДТП в Псковской области

За минувшие сутки в Псковской области произошло четыре ДТП, для ликвидации последствий которых привлекались сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области, рассказали «Псковской правде» в пресс-службе ведомства. Происшествия случились в Куньинском районе, Дно, Опочке и Палкино.

В пятницу, 15 июня, в 7:15 оперативным службам поступило сообщение о ДТП по адресу: Куньинский район, 449 км. ФАД-9 с участием легкового автомобиля и автобуса. Для ликвидации ДТП привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

В 8:14 поступило сообщение о ДТП по адресу: Дно, ул. Калинина с участием двух легковых автомобилей. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

В 14:46 поступило сообщение о ДТП по адресу: Опочка, ул. Леина с участием двух легковых автомобилей. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единицы техники, 3 человека.

В субботу, 16 июня, в 6:25 поступило сообщение о ДТП по адресу: Палкино, ул. Заречная с участием скутера. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 2 человека.