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Культура

Бесплатной ухой угостят сегодня псковичей на ганзейском пиру

16 июня 2018 года, 09:45

Ганзейский пир «HANSA пир Псков» пройдет в Пскове в субботу, 16 июня у Троицкого моста. Праздник организует Северо-Западный центр социологии и маркетинга. Устроители обещают угостить бесплатной ухой всех гостей.

«Псковская правда» публикует полную программу праздника.

12:00

Открытие Ганзейского рынка и домашнего зоопарка (козы, куры и кролики)

Открытие Сытных и Ремесленных дворов

Открытие Исторического двора (клуб исторической реконструкции «Бор Хейм»)

Открытие Сенного двора (мастер-класс по изготовлению сувениров из сена и соломы)

Открытие лавки «Вольный купец»

Открытие лучного тира и школы соколиных (хищные птицы)

13:00

Открытие «Псковской Рыбницы», закладка ухи

Открытие площадки «Говорим по-английски. Едим по-английски»

Открытие Мастерской художника (исторический портрет)

Работа всех фотозон

14:00

Торжественное открытие фестиваля

Открытие Музыкальной кухни (выступление фолк-группы «Вольный ветер» и артистов Псковского цирка)

15:00

Церемония заправки Ганзейской ухи горящим поленом («Псковская Рыбница»)

Казачьи крутки - показательные выступления псковских казаков

Выступление обладателя титула «Душа Земли Псковской» Константина Абабкова с сольной программой

Мастер-класс по обучению игре на джамбе

15:30

Открытие театра «Колыбель». Спектакль для детей под открытым небом «Как цапля лису замуж выдавала».

18:00-19:00

Гала-концерт Псковского цирка

Экскурсия с ганзейским купцом (продолжительность 1,5 часа)

20:30

Театр огня «Бор Хейм». Огненное историческое шоу

21:00

Тушим свечи Ганзейского пира

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