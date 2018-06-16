Бесплатной ухой угостят сегодня псковичей на ганзейском пиру

Ганзейский пир «HANSA пир Псков» пройдет в Пскове в субботу, 16 июня у Троицкого моста. Праздник организует Северо-Западный центр социологии и маркетинга. Устроители обещают угостить бесплатной ухой всех гостей.
«Псковская правда» публикует полную программу праздника.
12:00
Открытие Ганзейского рынка и домашнего зоопарка (козы, куры и кролики)
Открытие Сытных и Ремесленных дворов
Открытие Исторического двора (клуб исторической реконструкции «Бор Хейм»)
Открытие Сенного двора (мастер-класс по изготовлению сувениров из сена и соломы)
Открытие лавки «Вольный купец»
Открытие лучного тира и школы соколиных (хищные птицы)
13:00
Открытие «Псковской Рыбницы», закладка ухи
Открытие площадки «Говорим по-английски. Едим по-английски»
Открытие Мастерской художника (исторический портрет)
Работа всех фотозон
14:00
Торжественное открытие фестиваля
Открытие Музыкальной кухни (выступление фолк-группы «Вольный ветер» и артистов Псковского цирка)
15:00
Церемония заправки Ганзейской ухи горящим поленом («Псковская Рыбница»)
Казачьи крутки - показательные выступления псковских казаков
Выступление обладателя титула «Душа Земли Псковской» Константина Абабкова с сольной программой
Мастер-класс по обучению игре на джамбе
15:30
Открытие театра «Колыбель». Спектакль для детей под открытым небом «Как цапля лису замуж выдавала».
18:00-19:00
Гала-концерт Псковского цирка
Экскурсия с ганзейским купцом (продолжительность 1,5 часа)
20:30
Театр огня «Бор Хейм». Огненное историческое шоу
21:00
Тушим свечи Ганзейского пира