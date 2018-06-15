Автобус, попавший в ДТП в Куньинском районе, был без пассажиров

Утром 15 июня в Куньинском районе произошло ДТП. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС, на 449 километре трассы ФАД-9 столкнулись фура и рейсовый автобус.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались две единицы техники и шестеро спасателей.

В ведомстве уточнили, что водитель рейсового автобуса, который принадлежит ГППО «Славяне», после столкновения получил увечья средней степени тяжести. Пассажиров в момент ДТП в автобусе не было.

В связи в этой аварией, спасатели напоминают гражданам телефон экстренного вызова службы спасения – 112 и единый телефон доверия областного МЧС – 8(8112) 79-99-99.