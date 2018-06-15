В Струго-Красненском районе встретились представители органов системы профилактики

В детском оздоровительном лагере «Дружба» в Струго-Красненском районе состоялось межведомственное совещание. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Совещание было посвящено вопросам организации детской летней оздоровительной кампании. Во встрече приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, директор Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова, заместитель начальника Главного управления образования области Геннадий Барышников, представители правоохранительных органов.

Главной темой для обсуждения на повестке дня стало проведение целенаправленных профилактических мероприятий с несовершеннолетними, обучение их навыкам безопасного поведения на дороге, в том числе при управлении двухколесными транспортными средствами, а также предупреждение фактов безнадзорности и беспризорности.