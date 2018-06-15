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Общество

Полиция призывает граждан никому не сообщать конфиденциальные коды от своих банковских карт

15 июня 2018 года, 14:13

Чтобы обезопасить себя от серьезных проблем необходимо знать и соблюдать простые правила защиты персональных данных. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полиция напоминает, что не следует перезванивать на номера телефонов, указанных в сомнительных смс-сообщениях. Общение с сотрудниками финансовых учреждений должно происходить либо при личной встрече, либо по телефонам, указанным на банковской карте.

Запомните, что банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не интересуются конфиденциальными сведениями и кодами, связанными с картами клиентов. Работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт.

Никому не сообщайте PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Для зачисления средств на ваш счёт достаточно лишь 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой!

Проведите разъяснительную беседу со своими пожилыми родственниками, доступно объясните им, что нельзя рассказывать о конфиденциальной информации посторонним и неизвестным лицам. Убедите их всегда советоваться с вами прежде, чем предоставить какие-либо сведения о себе.

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