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Общество

В Пскове простились с ветераном военно-морского флота Виктором Михайловым

15 июня 2018 года, 12:25

15 июня простились с заместителем председателя Псковского регионального морского собрания, ветераном ВМФ, капитаном 1 ранга Виктором Михайловым, который скоропостижно скончался на 80-ом году жизни. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Проводить в последний путь Виктора Михайлова в Воинском храме Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского собрались родственники, друзья и сослуживцы покойного.
Фото предоставлено региональным парламентом
Похоронят ветерана военно-морского флота, капитана 1 ранга на Крестовском кладбище в Пскове.

Отметим, Виктор Михайлов был награжден медалью «За боевые заслуги», нагрудным знаком «За дальний поход» и многими другими правительственными наградами.

В 2017 году награжден медалью «За заслуги перед Псковом».

Виктор Михайлов являлся единственным офицером-подводником, жившим в Псковской области, участником легендарного кубинского похода Четвертой эскадры Северного флота в составе 4-х субмарин в 1962 году, когда в мире едва не разразилась ядерная война. За годы службы командовал подводными лодками различных проектов на Северном флоте. Занимался научно-исследовательской работой.

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