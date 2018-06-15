В Пскове простились с ветераном военно-морского флота Виктором Михайловым

15 июня простились с заместителем председателя Псковского регионального морского собрания, ветераном ВМФ, капитаном 1 ранга Виктором Михайловым, который скоропостижно скончался на 80-ом году жизни. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Похоронят ветерана военно-морского флота, капитана 1 ранга на Крестовском кладбище в Пскове.

Отметим, Виктор Михайлов был награжден медалью «За боевые заслуги», нагрудным знаком «За дальний поход» и многими другими правительственными наградами.

В 2017 году награжден медалью «За заслуги перед Псковом».

Виктор Михайлов являлся единственным офицером-подводником, жившим в Псковской области, участником легендарного кубинского похода Четвертой эскадры Северного флота в составе 4-х субмарин в 1962 году, когда в мире едва не разразилась ядерная война. За годы службы командовал подводными лодками различных проектов на Северном флоте. Занимался научно-исследовательской работой.