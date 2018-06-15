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Общество

Антинаркотический фильм показали ребятам из лагеря «Юный спецназовец»

15 июня 2018 года, 12:04

Наркополицейские побывали у ребят из лагеря «Юный спецназовец». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В целях привлечения внимания несовершеннолетних к проблемам наркомании, а также формирования ответственного отношения молодежи к своему здоровью сотрудники УКОН УМВД провели профилактическое мероприятие для воспитанников лагеря.

Речь шла, в частности, о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также о правовых последствиях преступлений и правонарушений в сфере незаконного потребления и распространения наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Подростки активно принимали участие в беседе, задавали вопросы. А в завершение встречи гости организовали для них просмотр фильма антинаркотической направленности.

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