В Пскове впервые провели операцию щитовидной железе без видимых разрезов

В Псковской областной клинической больнице впервые проведена хирургическая операция на щитовидной железе без видимых разрезов на коже пациента. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Уникальный для региона метод малоинвазивной хирургии опробовал заместитель главного врача по хирургии, депутат областного Собрания Игорь Дитрих. Операция, проведённая под руководством медиков из Санкт-Петербурга, выполнена в рамках региональной научно-практической конференции «Современные технологии в клинической практике: фестиваль по малоинвазивной хирургии». Двухдневный медицинский форум с участием специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода проходит 14 и 15 июня в Пскове.

За действиями операционной бригады посредством онлайн трансляции из операционного зала наблюдали все участники конференции.