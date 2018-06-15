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Общество

Освобожден от должности прокурор Себежского района

15 июня 2018 года, 10:55

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 13.06.2018 №664-к старший советник юстиции Мацкевич Артем Викторович освобожден от должности прокурора Себежского района Псковской области и уволен 18 июня из органов прокуратуры по собственному желанию (пункт 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Исполнение обязанностей прокурора Себежского района Псковской области возложено на заместителя прокурора указанного района советника юстиции Пузанского Е.М.

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