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Происшествия

Приметы без вести пропавшего псковича вновь опубликовали в Сети (ФОТО)

15 июня 2018 года, 09:41

Разыскивается житель Пскова Ефремов Валентин Валентинович, 1973 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В 2009 году родственники утратили с ним связь. И до сих пор о местонахождении мужчины ничего не известно.


Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

НА ВИД

35 - 40 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, волнистые, глаза голубые, нос большой, губы пухлые, подбородок слегка выступающий.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.

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