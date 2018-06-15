Ведерников о кончине Говорухина: От нас ушла целая эпоха

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким режиссёра Станислава Говорухина в связи с его смертью. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким режиссёра Станислава Говорухина в связи с его смертью. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Станислава Сергеевича.
Вечная память».
Напомним, Станислав Говорухин снял такие фильмы, как «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок» и «Вертикаль».
За свою карьеру он снялся в качестве актера почти в 30 фильмах. Режиссер также работал в кино в качестве сценариста и продюсера. Среди художественных фильмов, поставленных им, известны «Десять негритят», «Благословите женщину», «Артистка», «Россия, которую мы потеряли», «Конец прекрасной эпохи».
Режиссер скончался в четверг, 14 июня, в 10:37 в санатории «Барвиха».
В Псков Станислав Говорухин привозил свой последний фильм «Конец прекрасной эпохи» о таллинском периоде жизни писателя Сергея Довлатова. Тогда на сцене БКЗ областной филармонии классик отечественного кинематографа рассказал о собственном опыте в журналистике и вспомнил анекдот про еврея и обрезание, объясняя черно-белую гамму фильма.