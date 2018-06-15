Ведерников о кончине Говорухина: От нас ушла целая эпоха

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким режиссёра Станислава Говорухина в связи с его смертью. Об этом он сообщил в своем Instagram .

«С глубоким прискорбием воспринял известие о том, что сегодня ушёл из жизни великий кинорежиссёр, выдающийся общественный деятель Станислав Сергеевич Говорухин. Это огромная утрата для российского кинематографа, отечественной культуры. Невосполнимая потеря для родных и близких, друзей, - всех, кто знал и любил Мастера. Мне посчастливилось знать и общаться со Станиславом Сергеевичем, - поэтому для меня, это личная боль. Сегодня мы потеряли не просто Человека с большой буквы, - от нас ушла целая Эпоха. Он оставил после себя бесценное творческое наследие, целую плеяду учеников, единомышленников, соратников и - светлую память.

Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Станислава Сергеевича.

Вечная память».





Напомним, Станислав Говорухин снял такие фильмы, как «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок» и «Вертикаль».

За свою карьеру он снялся в качестве актера почти в 30 фильмах. Режиссер также работал в кино в качестве сценариста и продюсера. Среди художественных фильмов, поставленных им, известны «Десять негритят», «Благословите женщину», «Артистка», «Россия, которую мы потеряли», «Конец прекрасной эпохи».

Режиссер скончался в четверг, 14 июня, в 10:37 в санатории «Барвиха».