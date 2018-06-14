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Общество

Псковским велосипедистам рекомендуют сделайте гравировку на нескольких деталях

14 июня 2018 года, 17:56

УМВД России по городу Пскову обращает внимание граждан, что в летний период одним из основных предметом преступного посягательства всё чаще становятся велосипеды.

Соблюдение определнных правил сведет к минимуму риск потери вашего транспортного средства. Итак:

- не оставляйте велосипед в подъездах, около своих домов на ночь, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство. Забирайте его домой, либо размещайте в подвале, если таковой имеется в доме;

- не оставляйте велосипед без присмотра, даже если отлучаетесь ненадолго. В случае необходимости оставить велосипед обязательно пристёгивайте его специальным запирающим устройством с металлическим стержнем;

- сделайте гравировку на деталях, колесах раме, либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете, запишите свою фамилию, имя, отчество;

- если вокруг вашего велосипеда увидите подозрительных лиц, которые взламывают замок, вызовите полицию или попросите об этом прохожего, указав место, куда должны прибыть полицейские.

Не пренебрегайте этими простыми правилами - и ваш двухколесный друг будет надежно защищен от злоумышленников!

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